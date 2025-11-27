Alibaba commence à vendre les lunettes Quark AI en Chine et se lance dans la course mondiale aux wearables

Alibaba 9988.HK a lancé jeudi ses nouvelles lunettes d'intelligence artificielle Quark en Chine, annonçant les efforts de l'entreprise technologique chinoise pour pénétrer le marché des wearables d'intelligence artificielle dominé par Meta META.O au niveau mondial.

Les prix commenceront à partir de 1 899 yuans (268,25 $) pour le casque qui sera alimenté par le modèle et l'application Qwen AI d'Alibaba. Contrairement à d'autres casques fabriqués par des sociétés comme Meta, les lunettes Quark ressemblent à des lunettes ordinaires, avec une monture en plastique noir.

Alibaba a déclaré que les lunettes seraient profondément intégrées à ses applications telles que l'application de paiement Alipay et son site de shopping Taobao, et que les utilisateurs pourraient les utiliser pour des tâches telles que la traduction en déplacement et la reconnaissance instantanée des prix.

L'entreprise fait une percée agressive sur le marché de l'IA grand public après avoir été historiquement à la traîne de ses rivaux. Au début du mois, elle a lancé une mise à jour majeure de son chatbot IA.

La course à la recherche de nouvelles formes d'appareils de divertissement et d'informatique, étayés par l'IA, a alimenté une bataille entre les plus grandes entreprises technologiques. Meta, propriétaire d'Instagram, domine largement le secteur des casques VR avec une part de marché d'environ 80 %.

Apple AAPL.O vend son casque Vision Pro tandis que Samsung Electronics 005930.KS a lancé en octobre son casque de réalité étendue Galaxy XR qui utilise des fonctions d'IA de Google

GOOGL.O d'Alphabet.

D'autres entreprises technologiques chinoises ont également lancé des lunettes similaires dotées d'IA. Xiaomi 1810.HK a lancé un produit en juin, tandis que Baidu 9888.HK vend déjà un produit similaire.

(1 $ = 7,0793 yuans chinois renminbi)