ALIBABA : Ant Financial bientôt cotée à Hong Kong ?

(AOF) - Ant Financial, filiale de services financiers d'Alibaba, préparerait son introduction à la Bourse de Hong Kong affirme Reuters en citant des sources proches du dossier. Elle viserait une valorisation supérieure à 200 milliards de dollars. Elle envisage de vendre entre 5 et 10 % de ses actions lors d'une première offre publique, a déclaré l'une des sources, dans ce qui serait l'une des plus importantes cotations au monde cette année.

