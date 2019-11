Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alibaba : annonce le prix de son introduction en Bourse Cercle Finance • 20/11/2019 à 12:26









(CercleFinance.com) - Alibaba a annoncé aujourd'hui la fixation du prix du placement global de 500 000 000 actions ordinaires qui comprend un placement international et un appel public à l'épargne à Hong Kong. Le prix d'offre final pour l'offre à l'international et pour l'offre publique à Hong Kong a été fixé à 176 HK$ par action. Le produit brut du placement global revenant à la société, avant déduction des frais de souscription et des frais du placement, devrait s'élever à environ 88 000 millions de dollars HK. Le groupe a octroyé une option de surallocation pouvant aller jusqu'à 75 000 000 actions nouvelles supplémentaires au prix d'offre.

