ALIBABA : amende antitrust record en Chine

Alibaba et son fondateur, Jack Ma ont en particulier été sous pression. Ce dernier avait critiqué en des termes virulents la réglementation financière de son pays.

Réagissant à ces annonces, Jefferies pense que les préoccupations du marché concernant l'enquête anti-monopole sur Alibaba sont prises en compte par la récente décision et les sanctions du régulateur chinois.

De son côté, Alibaba a indiqué qu'il allait continuer à mettre en œuvre des mesures visant à réduire les obstacles et le coût des opérations sur ses plateformes.

Dans le cadre de la sanction, les régulateurs ont exigé qu'Alibaba procède à une refonte complète de ses opérations et leur soumette une auto-évaluation et un rapport de conformité pendant trois années.

(AOF) - Le goupe Internet chinois, Alibaba, s'est vu infliger une amende de 2,75 milliards de dollars de la part des régulateurs chinois pour abus de position dominante. Jamais une société n'avait été condamnée à une telle amende antitrust en Chine. Ce montant représente 4% de ses revenus. Le précédent record date de 2015, Qualcomm avait payé 975 millions de dollars pour des pratiques anticoncurrentielles. Une enquête a révélé qu'Alibaba punissait certains marchands qui vendaient des marchandises à la fois sur sa plateforme et sur celles de concurrents.

