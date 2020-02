Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Algérie-Les partisans du changement fêtent le 1er anniversaire de leur mobilisation Reuters • 21/02/2020 à 17:29









ALGER, 21 février (Reuters) - Plusieurs milliers d'Algériens ont à nouveau défilé vendredi à l'occasion du premier anniversaire de la mobilisation qui a contraint le président Abdelaziz Bouteflika à la démission et ont promis de poursuivre le mouvement jusqu'au renouvellement de l'ensemble de la classe dirigeante. "Nous avons fait tomber le mur de la peur il y a un an. Nous allons continuer", ont-ils scandé dans les rues d'Alger. Les manifestations ont débuté le 22 février 2019, après l'annonce de la candidature d'Abdelaziz Bouteflika à un cinquième mandat. Le chef de l'Etat, qui était au pouvoir depuis 1999, a finalement démissionné en avril, ce qui n'a pas mis fin à la mobilisation. Des milliers de manifestants continuent à défiler chaque semaine, mais le "Hirak" (mouvement, en arabe), sans leaders clairement identifiés, semble marquer le pas depuis l'arrivée au pouvoir d'Abdelmadjid Tebboune. Elu en décembre à l'issue d'un scrutin boycotté par les partisans du changement, le président a proposé de négocier avec l'opposition et de réformer la Constitution. Il a en outre promis jeudi de répondre aux demandes des manifestants, tout en mettant en garde contre une dérive violente du mouvement. (Hamid Ould Ahmed, version française Jean-Philippe Lefief)

