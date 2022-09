ALFI Partners/Jupiter : arrivée d'un directeur du Développement retail pour la France

(AOF) - ALFI Partners et Jupiter Fund Management, société de gestion cotée au Royaume-Uni, annoncent l’arrivée de Louis Desforges au sein des équipes d’Alfi Partners, en tant que directeur du Développement retail pour la France. Basé à Paris, au sein d'ALFI Partners, et sous la responsabilité de Warren Tonkinson, Global Head of Distribution à Jupiter, il sera chargé de développer les activités dédiées aux CGP, Courtiers et Agents Généraux d'assurances et à leurs clients.

Louis Desforges apporte avec lui près de 20 ans d'expérience dans le monde de la finance, notamment auprès des conseillers indépendants, dans des maisons telles que Franklin Templeton, AXA IM, Mandarine Gestion et plus récemment, Financière de l'Arc.

Jupiter et ALFI Partners entretiennent une relation étroite de long terme. Depuis 2009 le Tierce-Partie Marketeur met au service des investisseurs institutionnels, gérants de fortune et de fonds l'expertise de Jupiter, reconnue pour sa gestion active et ses stratégies de conviction. En 2019, les deux partenaires ont annoncé le lancement de l'activité Retail en France, avec pour objectif d'installer durablement Jupiter AM dans le paysage des CGP et de gagner la confiance des investisseurs particuliers en France sur le long terme.