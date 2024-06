Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Alfen : plus lourde chute en Europe, -50% en intraday information fournie par Cercle Finance • 26/06/2024 à 17:52









(CercleFinance.com) - Alfen (spécialiste néerlandais des bornes de recharge électriques et des solutions de stockage) lance un 'profit warning' et subit la plus lourde chute parmi toutes les valeurs 'de croissance' ou 'pionnières' en Europe le titre a dévissé de -50% en intraday jusque vers 15,1E (contre 31,93E mardi soir, ce niveau coïncide avec un vieux zénith datant du 29/10/2019).

Le titre Alfen pulvérise le plancher des 28E du 30/10/2023, puis celui des 17,5E du 18 et 19/03/2020 pour retrouver des niveaux plus observés depuis le 23/12/2019, un support se dessinant vers 14,45E (datant du 18/12/2019).





