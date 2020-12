Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alfa Laval : va supprimer environ 600 emplois Cercle Finance • 17/12/2020 à 12:21









(CercleFinance.com) - Alfa Laval restructure ses activités afin de réduire ses coûts et de s'adapter à l'évolution des conditions du marché, alors que la pandémie de coronavirus se prolonge encore. La société d'ingénierie suédoise a déclaré qu'environ 600 employés, principalement en Europe et en Amérique du Nord, seront touchés par la restructuration, dont certains ont déjà quitté l'entreprise. Cherchant à remédier aux 'déséquilibres structurels' et à accélérer sa transformation numérique, Alfa Laval réorganisera certaines parties de ses activités pétrolières et de base en amont ainsi que certaines parties de ses activités maritimes. L'entreprise a déclaré que la restructuration devrait coûter environ 850 millions de couronnes suédoises (environ un million d'euros), dont 700 millions à imputer sur le quatrième trimestre. À plus long terme, le plan générera des économies annuelles d'environ 300 millions de couronnes suédoises, avec un effet complet attendu à partir de la mi-2022, a déclaré le groupe.

Copyright (c) 2020 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.