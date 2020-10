Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alfa Laval : un contrat de 7 millions d'euros en Algérie Cercle Finance • 12/10/2020 à 12:27









(CercleFinance.com) - Alfa Laval a déclaré avoir remporté une commande portant sur la fourniture d'équipements industriels à destination d'une usine de compression de gaz en Algérie. Le montant de cet accord est évalué à près de 75 millions de couronnes suédoises (soit environ 7 millions d'euros). La commande porte notamment sur des échangeurs de chaleur à haute pression, des appareils qui sont utilisés dans différentes stations pour le refroidissement du gaz naturel. Les échangeurs de chaleur d'Alfa Laval peuvent peser jusqu'à 400 tonnes et supporter des températures allant jusqu'à 1000 ° C. La livraison est prévue pour 2021.

