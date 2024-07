Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Alfa Laval: trimestriels en ligne avec les attentes information fournie par Cercle Finance • 23/07/2024 à 12:12









(CercleFinance.com) - Le groupe d'ingénierie suédois Alfa Laval évolue peu mardi matin à la Bourse de Stockholm suite à la présentation de résultats trimestriels ressortis globalement en ligne avec les attentes.



Le titre du spécialiste de l'échange thermique, de la séparation et du transfert de fluides avance d'environ 0,7% dans le sillage de la publication alors que l'indice sectoriel européen avance de 1,1%.



Le bénéfice avant intérêt, impôts et amortissement (Ebitda) ajusté a progressé de 23% à 2,9 milliards de couronnes au deuxième trimestre, alors que le consensus visait autour de 2,8 milliards.



Exprimées en données organiques, ses ventes ont progressé de 11% à 17,5 milliards de couronnes, contre 17,3 milliards attendus par les analystes.



Indicateur très surveillé, les prises de commandes d'Alfa Laval, dont les produits sont utilisés dans l'énergie, l'environnement, l'agroalimentaire et l'industrie maritime, ont augmenté de 4% à 18,9 milliards de couronnes, là encore en données organiques.



Dans le détail, le repli de 11% de ses commandes dans le secteur énergétique a été plus que compensé par la forte hausse des contrats dans le maritime (+30%).



Dans son communiqué, la société dit prévoir une demande en légère baisse au troisième trimestre par rapport au deuxième, une prévision sans surprise compte tenu de la saisonnalité défavorable qui marque l'activité des mois d'été.





