Alfa Laval: toutes les livraisons suspendues en Russie

(CercleFinance.com) - Alfa Laval a annoncé vendredi son intention de suspendre toutes ses livraisons en provenance et à destination de Russie, indiquant que le conflit en Ukraine pénalisait son activité 'de multiples façons'.



Le groupe d'ingénierie suédois - qui explique vouloir surtout assurer la sécurité de ses employés aujourd'hui - souligne que ses prises de commandes en Russie et en Ukraine représentent moins de 2% de son activité annuelle.



A l'heure actuelle, son carnet de commandes dans les deux pays se monte à quelque 750 millions de couronnes suédoises (environ 70 millions d'euros).



Alfa Laval - qui fabrique des pompes, des vannes et des cuves qu'il destine au secteur industriel - compte actuellement 240 salariés en Russie et en Ukraine.





