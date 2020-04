Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alfa Laval : signe un contrat de maintenance avec Aker BP Cercle Finance • 02/04/2020 à 11:36









(CercleFinance.com) - Le groupe d'ingénierie suédoise Alfa Laval a annoncé ce matin avoir signé un accord de maintenance offshore avec le groupe pétrolier norvégien Aker BP. Alfa Laval a déclaré que le contrat couvre les pompes de levage d'eau de mer destinées aux plates-formes offshore de la mer du Nord. Les termes de l'accord n'ont pas été divulgués. Alfa Laval a cependant déclaré que l'accord a été signé pour six ans, avec une option pour le prolonger de six ans supplémentaires.

