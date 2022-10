Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alfa Laval: sélectionné dans le cadre du projet 'The Line' information fournie par Cercle Finance • 31/10/2022 à 12:28









(CercleFinance.com) - Alfa Laval a annoncé lundi la signature d'un accord en vue de la fourniture des équipements d'échange thermique destinés au plus grand projet d'unité d'hydrogène vert au monde.



Le groupe d'ingénierie suédois indique avoir été retenu en tant que fournisseur principal des systèmes d'échangeur de chaleur qui équiperont la plupart des technologies des constructeurs d'électrolyseurs du projet 'Neom'.



Ce projet de ville futuriste et écologique en Arabie Saoudite - également dénommé 'The Line' - prévoit la production de 4 GW d'énergies renouvelables à partir de centrales solaires et de parcs éoliens.



L'hydrogène constitue aujourd'hui l'une des principales options permettant de stocker de l'énergie générée à partir d'énergies renouvelables pendant des jours, des semaines voire des mois, tout en favorisant son transport sur de longues distances.



L'Agence internationale de l'énergie (IEA) s'attend à ce que la demande pour l'hydrogène industriel grimpe de 44% d'ici à 2030.





Copyright (c) 2022 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.