Alfa Laval : retrait de la proposition de dividende

(CercleFinance.com) - Le groupe d'ingénierie Alfa Laval, spécialisé dans les systèmes de récupération de chaleur et de traitement d'eau, annonce retirer sa proposition de dividende de 5,5 couronnes suédoises par action au titre de 2019, de façon à préserver sa trésorerie. Il met aussi en oeuvre actuellement un programme de réductions de coûts visant à économiser environ un milliard de couronnes (soit 90 millions d'euros) sur une base annualisée, programme qui devrait porter ses premiers fruits en avril.

