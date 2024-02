Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Alfa Laval: résultat inférieur aux attentes, le titre recule information fournie par Cercle Finance • 06/02/2024 à 11:10









(CercleFinance.com) - Le groupe d'ingénierie suédois Alfa Laval s'inscrit en en net repli à la Bourse de Stockholm mardi suite à l'annonce d'un résultat opérationnel inférieur aux attentes au quatrième trimestre.



Le titre du spécialiste des échanges thermiques et du transfert de fluides perd actuellement 2,8%, alors que l'indice sectoriel européen, le STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services, cède 0,6%.



Les prises de commandes ont augmenté de 7% au quatrième trimestre, atteignant 16,9 milliards de couronnes suédoises, un niveau supérieur de 2% aux attentes.



Si son chiffre d'affaires a lui aussi progressé de 7% à 17,8 milliards, dépassant là encore les attentes des analystes, le résultat opérationnel courant (EBITA) à 2,8 milliards s'inscrit en-dessous du consensus.



Alfa Laval, dont les produits sont aussi bien utilisés dans l'industrie alimentaire que dans la construction navale, a annoncé que son dividende serait porté à 7,50 couronnes, contre six couronnes en 2022, tout en prévenant que la demande au premier trimestre serait 'quelque peu inférieure' à celle du quatrième trimestre.





