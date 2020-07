Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alfa Laval : remporte une commande pour un navire en Chine Cercle Finance • 02/07/2020 à 12:22









(CercleFinance.com) - Alfa Laval annonce avoir remporté une commande portant sur la fourniture des systèmes de pompage, qui seront utilisés dans un navire de production, de stockage et de déchargement qui sera construit en Chine. Le montant de la commande s'élève à environ 130 millions de couronnes suédoises (12,5 millions d'euros). Les livraisons sont prévues pour 2021.

