Alfa Laval : remporte une commande en Russie

(CercleFinance.com) - Alfa Laval a annoncé avoir remporté une commande portant sur la fourniture de gros échangeurs de chaleur pour une usine pétrochimique en Russie. Le contrat porte sur un montant d'environ 90 millions de couronnes suédoises (environ 8,5 millions d'euros). La commande comprend des échangeurs de chaleur qui seront installés dans une usine d'engrais, a annoncé la société suédoise d'ingénierie. Les livraisons de cette commande sont prévues pour 2020.

Valeurs associées ALFA LAVAL LSE Intl -0.75% ALFA LAVAL OTCBB 0.00%