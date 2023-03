Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alfa Laval: rachat de 100% du néerlandais MPS information fournie par Cercle Finance • 22/03/2023 à 12:31









(CercleFinance.com) - Alfa Laval a annoncé mercredi le rachat de 100% de la société néerlandaise Marine Performance Systems (MPS), dans lequel le groupe d'ingénierie suédois détenait une participation minoritaire depuis 2021.



Dans un communiqué, Alfa Laval souligne que MPS est à l'origine d'une technologie de lubrification innovante qui permet de réduire de manière significative la friction des navires et d'améliorer leur hydrodynamisme, ce qui génère des économies de carburant.



Le montant de la transaction n'a pas été rendu public.



Alfa Laval, qui s'est spécialisé dans l'échange thermique, la séparation et le transfert de fluides, dispose de plus de 3700 brevets dans des domaines allant de l'énergie à l'environnement, en passant par l'agroalimentaire.





