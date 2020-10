Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alfa Laval : prolonge son offre concernant l'achat de Neles Cercle Finance • 15/10/2020 à 11:21









(CercleFinance.com) - Afin de finaliser le rachat de Neles - un groupe finlandais spécialisé dans les systèmes de commande de vannes - Alfa Laval indique avoir modifié sa règle de majorité : il faudra désormais rassembler 50% des actionnaires au lieu des deux tiers précédemment nécessaires. En juillet, Alfa Laval avait lancé l'achat de Neles au prix de 11,5 euros l'action, soit une prime de près de 33%, pour un montant total de plus de 1,7 milliard d'euros. Pour Alfa Laval, il s'agit d'une 'offre équitable' proposée aux actionnaires de Neles et les termes et conditions de son offre restent inchangés. La période de l'offre vient toutefois d'être prolongée : elle expirera le 30 octobre, au lieu du 22.

