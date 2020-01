Alfa Laval : présente un nouveau produit pour les vannes

(CercleFinance.com) - Alfa Laval présente l'Alfa Laval ThinkTop IO-Link, une nouvelle version des unités de détection et de contrôle Alfa Laval ThinkTop V50 et V70 de deuxième génération de la société pour les vannes hygiéniques.

Ce nouveau produit améliore l'échange de données en temps réel et les performances des vannes.

Cette nouvelle version permet un contrôle de vanne plus intelligent et plus agile grâce à l'échange de données en temps réel, à des diagnostics améliorés et à une configurabilité et un contrôle simplifiés.

' Les nouvelles unités de détection et de contrôle de soupape ThinkTop IO-Link prennent en charge la fabrication intelligente alors que des industries comme les industries laitière, alimentaire, des boissons jusqu'aux soins à domicile et pharmaceutique commencent à tirer parti des technologies de l'industrie 4.0 pour améliorer la qualité, l'efficacité, la sécurité et la compétitivité ' explique le groupe.