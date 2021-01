Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alfa Laval : participation à un projet de carburant vert Cercle Finance • 18/01/2021 à 15:36









(CercleFinance.com) - Alfa Laval annonce s'associer à des acteurs de l'industrie marine, à savoir DTU Energy, Haldor Topsoe, Svitzer, ainsi que le centre de recherche Maersk Mc-Kinney Moller, pour accélérer le développement de piles à combustible à oxyde solide. Le groupe suédois va conduire le projet, visant à trouver des solutions à grande échelle pour des carburants sans carbone destinés au secteur du transport maritime. L'initiative se concentrera sur l'utilisation d'ammoniac, d'hydrogène et de biométhane.

