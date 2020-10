Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alfa Laval : ouvre un nouveau centre d'innovation au Danemark Cercle Finance • 01/10/2020 à 12:40









(CercleFinance.com) - Alfa Laval annonce l'ouverture d'un centre d'innovation dédié aux technologies de traitement des fluides à Kolding (Danemark). L'entreprise cherche ainsi à renforcer sa position dans les domaines de l'alimentation et de la pharmacie, deux domaines de croissance importants pour l'entreprise. Alfa Laval souhaite s'appuyer sur ce centre de 1600m2 pour accélérer le développement de produits innovants dans le domaine du traitement des fluides hygiéniques (y compris les pompes, les vannes, les équipements de nettoyage et de mélange). Le site permettra aussi de réaliser des essais sur des applications alimentaires et pharmaceutiques mais aussi à recevoir des clients qui découvriront les équipements d'Alfa Laval dans des conditions d'exploitation réelles.

