Alfa Laval: les marges déçoivent, le titre chute

(CercleFinance.com) - Alfa Laval a publié mercredi un chiffre d'affaires et des prises de commandes supérieurs aux attentes pour le quatrième trimestre, mais la faiblesse de ses marges décevait les investisseurs, qui sanctionnaient le titre à la Bourse de Stockholm.



Le groupe d'ingénierie suédois a fait part d'un bénéfice net de 1,48 milliard de couronnes sur les trois derniers mois de l'année, contre un profit de 564 millions sur la même période de 2020.



Son chiffre d'affaires s'est accru de 9%, à 11,69 milliards de couronnes, tandis que ses prises de commandes ont grimpé de 24% pour atteindre 11,65 milliards.



Seul problème, sa marge opérationnelle ajustée (EBITA) s'est tassée dans le même temps à 17%, contre 18,4% un an auparavant, une performance très inférieure aux prévisions des analystes.



'Evidemment, le marché se demande quelles sont les implications de cette déception au niveau des objectifs pour le nouvel exercice', indique un trader.



Dans son communiqué, Alfa Laval a dit s'attendre à une demande en hausse au

premier trimestre par rapport au quatrième trimestre, alors qu'il envisageait jusqu'ici une évolution stable.



Cotée sur le marché Nasdaq Nordic, l'action perdait plus de 4% suite à cette publication.



Alfa Laval fabrique des centrifugeuses, pompes, vannes et équipements de cuves qu'il destine, entre autres, aux secteurs agroalimentaires, pharmaceutiques et chimiques.





