Alfa Laval: le titre chute, un analyste passe à la vente

(CercleFinance.com) - Le titre chute de près de 2,5% après l'analyse négative d'UBS.



UBS a abaissé sa recommandation sur le titre passant à Vendre (au lieu de Neutre) avec un objectif de cours abaissé à 334 couronnes suédoises (contre 430 couronnes suédoises) ce qui représente un potentiel de repli de 13% par rapport au cours actuel.



' Après une surperformance de 55 % de l'action au cours des trois dernières années, nous considérons 2024 comme une année de transition et nous nous attendons à ce qu'Alfa sous-performe à mesure que les commandes prennent une pause ' indique UBS.



Rappelons que sur les neuf premiers mois de l'année, les ventes d'Alfa Laval sont sortis à 45 759 millions de SEK (contre 35 651 millions un an plus tôt), pour un EBITA ajusté de 7391 millions de SEK (vs 5709 millions il y a un an) et un résultat net de 4811 millions de SEK (vs 3309 millions précédemment).





