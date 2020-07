Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alfa Laval : lancement d'une OPA amicale sur Neles Cercle Finance • 13/07/2020 à 10:31









(CercleFinance.com) - Alfa Laval a annoncé lundi le lancement d'une OPA amicale sur Neles, un groupe finlandais spécialisé dans le contrôle des débits, pour un montant de plus de 1,7 milliard d'euros. Le groupe suédois d'ingénierie propose 11,5 euros en numéraire pour chaque action Neles, soit une prime de près de 33% par rapport au cours de clôture de Neles vendredi soir sur le marché Nasdaq à Helsinki. Dans un communiqué, Alfa Laval dit considérer le marché du contrôle des flux industriels comme un 'secteur de croissance clé', sur lequel l'acquisition de Neles lui permettra de renforcer son positionnement. Scindé du fabricant d'équipements pour les mines et la construction Metso depuis quelques semaines à peine, Neles fabrique des vannes de régulation, de sectionnement et d'urgence, souvent critiques dans les industries du gaz et du pétrole, de l'énergie mais aussi de la pâte et du papier. Son chiffre d'affaires a atteint 642 millions d'euros l'an dernier, à comparer avec des ventes totales de l'ordre de 4,5 milliards d'euros (47 milliards de couronnes suédoises) pour Alfa Laval. L'opération était bien accueillie par les investisseurs lundi matin, puisque l'action Alfa Laval progressait de 4,5% à la Bourse de Stockholm tandis que Neles s'envolait de plus de 36% à Helsinki.

