Alfa Laval: la journée d'investisseurs offre peu de surprise

(CercleFinance.com) - Alfa Laval évolue autour de l'équilibre mardi à la Bourse de Stockholm suite à l'organisation d'une journée d'investisseurs jugée sans grande surprise.



Le groupe d'ingénierie suédois s'est contenté de maintenir son objectif d'investissements annuels compris dans un intervalle allant de deux à 2,5 milliards de couronnes, une enveloppe qui devrait être allouée pour l'essentiel à ses activités dans la transition énergétique.



Sur ce montant, Alfa Laval a indiqué ce matin qu'il prévoyait de consacrer environ un milliard de couronnes à l'amélioration de ses capacités en matière d'échangeurs thermiques et de distribution des fluides, principalement sur son site de Lund.



La société explique qu'elle compte néanmoins accroître la production d'autres sites basés en Chine et en Inde.



Plus globalement, Tom Erixon, son directeur général, a souligné les grandes ambitions de son groupe dans des domaines tels que la production d'hydrogène, le captage du carbone ou la récupération de chaleur résiduelle.



'S'il est vrai que nous sommes préoccupés par la santé de l'économie mondiale sur le court terme, les tendances au niveau de la demande demeurent solides, tout particulièrement dans les technologies nécessaires à la reconstitution du système énergétique mondial', a-t-il déclaré.



Cotée à la Bourse de Stockholm, l'action Alfa Laval évoluait peu (-0,4%) mardi matin suite à ces annonces.





