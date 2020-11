Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alfa Laval : l'OPA sur Neles se solde par un échec Cercle Finance • 04/11/2020 à 11:42









(CercleFinance.com) - Alfa Laval a annoncé mercredi l'échec de son offre amicale de 1,7 milliard d'euros lancée sur Neles, un groupe finlandais spécialisé dans les systèmes de commande de vannes. Le groupe d'ingénierie suédois indique n'avoir récolté que 32,8% du capital et des droits de vote à l'issue de son offre, alors qu'il avait conditionné le succès de sa proposition à l'obtention d'au moins 50%. Le mois dernier, Alfa Laval avait été contrait de prolonger son OPA et de modifier sa règle de majorité, puisqu'il s'était donné initialement l'objectif de rassembler les deux-tiers des actionnaires. Son offre publique étant désormais abandonnée, les ordres d'apport passés sont considérés comme caducs, Alfa Laval expliquant ne pas avoir l'intention de demeurer un actionnaire minoritaire du groupe.

Copyright (c) 2020 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.