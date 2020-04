Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alfa Laval : étend la maturité d'une ligne de crédit Cercle Finance • 21/04/2020 à 12:23









(CercleFinance.com) - Alfa Laval annonce avoir modifié sa ligne de crédit renouvelable, en une facilité de 900 millions d'euros, obtenant au passage une prolongation d'un an de sa maturité de 2021 à 2022. La banque suédoise SEB a agi en tant que coordinateur de l'opération, rejointe par des prêteurs existants tels que BNP Paribas, Danske Bank, HSBC, ING et Nordea Bank, tandis que Standard Chartered s'est jointe en tant que nouveau prêteur. La société a précisé disposer d'un bilan 'solide', soutenu par un solide coussin de liquidité.

Copyright (c) 2020 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.