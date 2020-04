Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alfa Laval : en repli après son point d'activité Cercle Finance • 23/04/2020 à 14:57









(CercleFinance.com) - Alfa Laval recule de 1,8% sur l'OMX après la présentation d'un chiffre d'affaires en hausse de 2% à 10,6 milliards de couronnes suédoises pour le premier trimestre, mais de prises de commandes en repli à 11,9 milliards contre 12,2 milliards un an auparavant. L'EBITA ajusté a progressé légèrement à 1,75 milliard de couronnes, contre 1,72 milliard au premier trimestre 2019. Le groupe d'ingénierie scandinave anticipe un impact négatif de la crise économique actuelle sur les résultats du trimestre en cours.

