Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alfa Laval : en hausse après de solides résultats Cercle Finance • 04/02/2020 à 11:26









(CercleFinance.com) - Le groupe d'ingénierie Alfa Laval annonce ce mardi un bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements (EBITA ajusté) réalisé au titre du quatrième trimestre de 2,25 milliards de couronnes suédoises, à comparer à 1,78 milliard l'année précédente. Les ventes des fabricants de systèmes de chauffage, de climatisation, de séparation et de transport ont augmenté de 12% pour atteindre 12,96 milliards de couronnes suédoises. En revanche, Alfa Laval a indiqué que ses prises de commandes avaient diminué de 6%, à 11,15 milliards de couronnes suédoises. Résultat ? Le titre du groupe avance ce mardi de +3% à Stockholm.

Copyright (c) 2020 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.