Alfa Laval : départ du directeur marketing et communication

(CercleFinance.com) - Le responsable marketing et communication d'Alfa Laval a décidé de prendre sa retraite cet été, après avoir travaillé pour le groupe d'ingénierie suédois pendant 20 ans. Peter Torstensson, vice-président et chef du marketing mondial et des communications, a annoncé son départ à la retraite le 1er juillet dans un communiqué. Peter Torstensson - qui a rejoint Alfa Laval en 1999 - a participé à la renaissance de la marque, au retour de la société en bourse et a vu trois DG différents. Alfa Laval a déclaré qu'un nouveau modèle d'exploitation pour le marketing et les communications sera mis en oeuvre au troisième trimestre.

