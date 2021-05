Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alfa Laval : contrat record dans les énergies renouvelables Cercle Finance • 31/05/2021 à 16:35









(CercleFinance.com) - Le groupe d'ingénierie suédois Alfa Laval a annoncé lundi avoir remporté un contrat 'record' dans le secteur des énergies renouvelables. Alfa Laval a indiqué ce matin avoir été retenu pour la fourniture d'équipements de transformation en vue du prétraitement de biomatériaux par une raffinerie américaine ayant décidé de passer d'abandonner le raffinage du pétrole pour se consacrer à la production de biocarburants renouvelables. La livraison des systèmes est prévue pour 2022. Le contrat est évalué à 415 millions de couronnes suédoises (40 millions d'euros).

Copyright (c) 2021 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.