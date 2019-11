Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alfa Laval : contrat de récupération de chaleur au Sénégal Cercle Finance • 25/11/2019 à 12:15









(CercleFinance.com) - Alfa Laval a remporté une commande portant sur la fourniture de systèmes de récupération de chaleur pour une centrale électrique au Sénégal dans le cadre d'un contrat d'une valeur estimée à environ 60 millions de couronnes suédoises (environ 6 millions d'euros). La commande comprend des chaudières de récupération de chaleur des gaz d'échappement à installer dans une centrale à moteur, où elles récupéreront la chaleur perdue pour être utilisée dans le processus de production d'électricité. Les livraisons sont prévues pour 2020.

