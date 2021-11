Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alfa Laval : contrat dans le traitement de l'eau au Canada information fournie par Cercle Finance • 26/11/2021 à 10:44









(CercleFinance.com) - Alfa Laval a annoncé vendredi avoir remporté un contrat en vue de fourniture de décanteurs d'eaux usées destinés à l'usine de traitement de l'eau d'une grande ville du Canada. Ces décanteurs, qui permettent de séparer les solides des liquides, assureront le maintien d'un processus continu au niveau du site, explique le groupe d'ingénierie suédois. Sans dévoiler le nom de son client ni les termes du contrat, Alfa Laval indique que l'usine de traitement des eaux usées est la deuxième du pays par sa taille et qu'elle assure l'approvisionnement en eau potable d'une population de quelque 1,4 millions de personnes.

