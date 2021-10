Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alfa Laval : acquisition en Norvège dans l'aquaculture information fournie par Cercle Finance • 04/10/2021 à 12:34









(CercleFinance.com) - Le groupe d'ingénierie suédois Alfa Laval a annoncé lundi l'acquisition du norvégien LiftUP, un spécialiste du traitement des rejets piscicoles. Alfa Laval explique que l'opération va lui permettre de renforcer son activité de fabrication de pompes industrielles tout en constituant un portefeuille performant de solutions pour l'aquaculture. Créé en 1991, LiftUP est l'un des leaders mondiaux des systèmes de traitement des effluents salmonicoles, avec un chiffre d'affaires de 75 millions de couronnes norvégiennes (environ 7,5 millions d'euros) et un 'bon' niveau de rentabilité à en croire Alfa Laval. A titre d'information, la Norvège représente à elle seule la moitié de la production mondiale de saumon.

