BERLIN, 7 septembre (Reuters) - L'opposant russe Alexeï Navalny va mieux et réagit à la parole, a annoncé lundi l'hôpital de la Charité à Berlin, où il est soigné depuis un peu plus de deux semaines. Ses médecins envisagent désormais de le sortir du coma artificiel dans lequel il a été plongé mais ne peuvent exclure des conséquences à long terme de l'empoisonnement dont Berlin le dit victime, précise l'hôpital berlinois dans un communiqué. L'opposant russe, âgé de 44 ans, a été victime d'un malaise le 20 août à bord d'un avion entre la Sibérie et Moscou après avoir bu du thé à l'aéroport. Hospitalisé dans un premier temps à Omsk, en Sibérie, il a été transféré le 22 août en Allemagne, où les autorités ont acquis la certitude qu'il avait été victime d'un empoisonnement. (Thomas Seythal version française Henri-Pierre André, édité par Marc Angrand)

