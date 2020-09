Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alexeï Navalny a quitté l'hôpital de la Charité à Berlin Reuters • 23/09/2020 à 09:27









BERLIN, 23 septembre (Reuters) - Alexeï Navalny, opposant à Vladimir Poutine, a quitté l'hôpital de la Charité à Berlin où il était soigné à la suite d'un malaise survenu en août dans un avion en Russie, attribué par l'Allemagne à un empoisonnement, a annoncé mercredi l'établissement. "L'état du patient s'est suffisamment amélioré pour qu'il puisse quitter les services de soins intensifs", a dit l'hôpital de la Charité dans un communiqué. "A partir des progrès accomplis par le patient et de son état actuel, les médecins pensent qu'un rétablissement complet est possible. Cependant, il est encore prématuré d'évaluer les effets potentiels à long terme de son grave empoisonnement", a-t-il ajouté. (Michelle Adair version française Bertrand Boucey, édité par Jean-Michel Bélot)

