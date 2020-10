Alexandre Siclet rejoint Calao Finance comme directeur du développement

(AOF) - La société de gestion de Capital Investissement, Calao Finance a annoncé l'arrivée d'Alexandre Siclet comme directeur du développement. Il aura en charge la direction des relations partenaires de Calao Finance, avec le développement et l'animation du réseau des CGP, plateformes de distribution, Family Office, Banque de Gestion Privée et investisseurs institutionnels. Diplômé d'un Master de l'Edhec, Alexandre Siclet a travaillé chez Investeam, Tikehau IM et Prévoir AM en tant que Responsable Distribution Externe.