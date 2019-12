Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alès : nomination d'un nouveau président du directoire Cercle Finance • 18/12/2019 à 08:13









(CercleFinance.com) - Le groupe Alès annonce que son conseil de surveillance, qui s'est tenu le 17 décembre, a décidé la nomination de Patrick Puy en qualité de président du directoire, en remplacement de Fréderic Poux, démissionnaire. Précédemment PDG de Vivarte, Patrick Puy aura pour mission d'accélérer la transformation du groupe qui s'articulera autour de l'amélioration de la rentabilité, l'optimisation des opérations et des processus de production ainsi que la revue stratégique des activités. Par ailleurs, le groupe de cosmétiques indique que l'augmentation de capital annoncée le 29 avril et approuvée lors de l'assemblée générale du 20 juin dernier, qui comprenait un plan d'investissement des managers, est reportée sine die.

Valeurs associées ALES GROUPE Euronext Paris +3.05%