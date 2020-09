Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alès Groupe : cession des actifs à Impala Cercle Finance • 25/09/2020 à 07:22









(CercleFinance.com) - Alès Groupe indique que le Tribunal de Commerce de Paris a décidé la cession de ses actifs à Impala SAS, holding animatrice du groupe industriel français Impala, étant précisé que le pôle coiffure sera repris par les managers actuels de ce pôle. Sur le plan social, le plan de reprise comprend notamment un engagement du maintien de l'emploi pour les salariés d'Alès Groupe (97 sur 102) et de ses filiales françaises pendant une durée de 24 mois. Sur le plan financier, le prix de cession (en ce inclus le prix de cession du pôle coiffure) s'élève à 13,5 millions d'euros. Il est prévu que l'entrée en jouissance par le repreneur des actifs d'Alès Groupe ait lieu le 24 septembre 2020.

Valeurs associées ALES GROUPE Euronext Paris 0.00%