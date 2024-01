Alerte neige et verglas en Allemagne, les transports au ralenti

Les transports ferroviaires, aériens et routiers étaient fortement perturbés dans une grande partie de l'Allemagne, en raison d'un épisode attendu de fortes chutes de neige et de pluies verglaçantes ( AFP / Ina FASSBENDER )

Les transports ferroviaires, aériens et routiers étaient fortement perturbés mercredi dans une grande partie de l'Allemagne, en raison d'un épisode attendu de fortes chutes de neige et de pluies verglaçantes à l'ouest et au sud du pays.

L'aéroport de Francfort (ouest), le plus grand du pays, a annulé plus de la "moitié" de ses 1.047 vols prévus mercredi pour anticiper ces intempéries, a déclaré mercredi l'opérateur qui gère l'infrastructure.

Celui de Munich (sud) a prévenu que les voyageurs devaient s'attendre à "des restrictions significatives du service". Environ 250 avions ne décolleront pas comme prévu, a détaillé à l'AFP une porte-parole.

Le premier transporteur aérien allemand Lufthansa a conseillé à ses clients de vérifier que leur vol n'était pas annulé avant de se rendre à l'aéroport.

L'épisode hivernal qui concerne la moitié sud et l'ouest de l'Allemagne, baptisé Gertrud, devrait provoquer jusqu'à 40 centimètres de neige et des pluies verglaçantes, avec un gel de nombreuses routes et des "dommages aux infrastructures", selon les services météorologiques allemands.

La Deutsche Bahn a fait savoir qu'elle réduisait la vitesse maximale de ses TGV à 200 km/h, contre 320 habituellement, et mis en garde contre des "retards et suppressions" sur les lignes régionales et grandes distances.

La ligne grande vitesse entre Cologne (ouest) et Francfort (ouest) devrait être particulièrement perturbée.

Les secouristes de l'Etat du Rhénanie-Palatinat, dans le sud-ouest du pays, ont indiqué se préparer à une vague d'accidents de la route, et renforcé leur personnel et le nombre de véhicules, invitant les automobilistes à ne prendre la route "qu'en cas d'absolue nécessité".

Les autorités du Baden-Wurttemberg (ouest) ont déjà signalé mercredi matin une "accumulation d'accidents" sur certaines artères autour de Baden-Baden. Dans une partie de la Bavière (sud), les écoles ont été fermées par précaution.