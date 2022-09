Aleksandra Palinska nommée directive exécutive de l'association Eurosif

(AOF) - Le conseil d'administration d'Eurosif, organisation à but non lucratif fondée en 2001 afin de promouvoir l'investissement socialement responsable partout en Europe, a nommé Aleksandra Palinska directrice exécutive de la structure. Elle prendra ses fonctions le 19 septembre. A ce poste, elle dirigera la mise en œuvre de la stratégie à long terme de l'organisation pour aider à façonner et à accélérer le développement et la mise en œuvre de l'agenda de l'Union européenne pour la finance durable.

Aleksandra Palinska a plus de 10 ans d'expérience dans les politiques publiques et la réglementation de l'UE. Son expertise couvre la finance durable, la réglementation des marchés financiers, le droit des sociétés et la gouvernance d'entreprise.

Elle vient de Finance Watch, une ONG basée à Bruxelles, où elle a dirigé le groupe de travail sur la finance durable et représenté l'organisation auprès de la Plateforme sur la finance durable et du Sustainability Reporting Board du groupe consultatif européen sur l'information financière (European Financial Reporting Advisory Group ou EFRAG).

Son expertise et sa connaissance de l'agenda réglementaire et politique européen seront déterminantes pour diriger et mettre en œuvre la stratégie à long terme d'Eurosif.