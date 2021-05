Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ALD : tente de soulever la résistance des 13,38E Cercle Finance • 07/05/2021 à 14:31









(CercleFinance.com) - ALD tente de soulever la résistance des 13,38E, c'est à dire teste au 'Cent près' le zénith du 14 avril et 6 mai à l'ouverture (13,38E). Il y a manifestement un ordre de vente à ce niveau, tout des soupçons de fort soutien à 12,34E. En cas de franchissement de l'obstacle et de continuation de la tendance haussière, le titre viserait 14,4E.

Valeurs associées ALD Euronext Paris +3.25%