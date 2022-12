ALD réussit son augmentation de capital dédiée au rachat de Leaseplan

(AOF) - ALD annonce ce jour le succès de son augmentation de capital lancée le 29 novembre pour un montant d’environ 1,2 milliard d’euros, marquant une étape importante dans l’acquisition stratégique de LeasePlan, conclue en janvier 2022, et dont la finalisation est attendue au premier trimestre 2023. L'objectif de cette opération est de créer un acteur mondial de premier plan dans les solutions de mobilité avec une flotte totale combinée d’environ 3,5 millions de véhicules. Le titre ALD est stationnaire ce matin à 10,70 euros.

Environ 251 millions d'actions seront émises dans le cadre de l'acquisition au profit des actionnaires de LeasePlan sous réserve des approbations réglementaires restantes et d'autres conditions suspensives usuelles.

Société Générale a souscrit des actions nouvelles pour un montant d'environ 803 millions d'euros, représentant environ 66,3 % de l'augmentation de capital.

En conséquence, l'actionnariat d'ALD suite à la réalisation de l'Acquisition sera donc le suivant : 52,6% pour Société Générale, 30,75% pour les actionnaires de LeasePlan et 16,5% pour le flottant.

ALD revendique la place de leader mondial dans les solutions de mobilité, offrant des services complets de location et de gestion de flotte dans 43 pays avec une flotte totale de 1,7 million de véhicules.

Leaseplan est un groupe néerlandais fondé en 1963 et installé à Amsterdam, qui revendique un chiffre d'affaires de 9,9 milliards d'euros et un résultat net de 763 millions d'euros. Le groupe est actif dans 29 pays et compte 8600 collaborateurs, ainsi qu'un parc total de 1,8 million de véhicules.

Société Générale, maison mère d'ALD, a annoncé le 6 janvier 2022 la signature par Société Générale et ALD de deux Memorandums of Understanding distincts prévoyant l'acquisition par ALD de LeasePlan pour 4,9 milliards d'euros auprès d'un consortium mené par TDR Capital. Les synergies opérationnelles et d'achats atteindraient sur base annuelle environ 380 millions d'euros avant impôts, et devraient être pleinement réalisées en 2025. Le jour même le titre ALD avait bondi de 6,98% à 14,10 euros.