ALD: profit en baisse, mais revenus en hausse avec LeasePlan

(CercleFinance.com) - Le gestionnaire de flottes de véhicules ALD a annoncé jeudi un résultat net part du groupe en baisse de 29,9% à 249,1 millions d'euros au premier trimestre.



La filiale de la Société Générale a pourtant vu ses revenus trimestriels grimper de 15,9% à 809,2 millions suite à l'intégration de LeasePlan, et malgré un effet de base défavorable lié à l'hyperinflation en Turquie.



ALD a aussi confirmé ses objectifs pour 2023, notamment une croissance comprise entre 2% et 4% de sa flotte financée, c'est-à-dire des contrats de location longue durée et de location-financement.



Le prix de revente moyen des véhicules d'occasion est attendu entre 1200 et 1600 euros cette année, sur la base d'une prévision de 290 unités devant être vendues sur l'ensemble exercice.



Sur le trimestre écoulé, le résultat de revente s'est établi à 1346 euros en moyenne par véhicule (2614 euros hors ajustement de la courbe de dépréciation).



A la Bourse de Paris, l'action ALD se montrait volatile jeudi suite à cette publication: après avoir perdu plus de 2% ce matin, le titre progressait d'environ 1% cet après-midi.



Avec l'acquisition de LeasePlan - finalisée au mois de mai - ALD compte désormais une flotte composée d'environ 3,4 millions de véhicules.





