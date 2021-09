ALD prend une participation de 17% dans le capital de la startup belge Skipr

(AOF) - ALD a annoncé son entrée au capital de Skipr, une startup belge active dans le domaine de la mobilité (MaaS), à hauteur de 17% dans le cadre d'une augmentation de capital via un accord d'actionnaires aux côtés des investisseurs existants, la banque belge Belfius et Lab Box, le studio de startups du distributeur automobile D'Ieteren.

" Ce nouvel apport de fonds permettra aux parties de saisir des opportunités de croissance en combinant des services de conseil pour la transformation de la mobilité en entreprise avec un accès digital à des solutions de mobilité multimodales, flexibles et durables pour les employés ", a expliqué ALD.

Skipr fournit une solution clé-en-main aux entreprises en Belgique et en France pour gérer, planifier, réserver et payer facilement la mobilité d'entreprise via une appli, une plateforme de gestion et une carte de paiement.

Grâce à ce produit, Skipr offre des services de gestion de budget de mobilité aux entreprises qui cherchent à fournir de la flexibilité à leurs employés, leur permettant par exemple d'échanger une voiture de fonction contre un budget de mobilité flexible et durable. L'activité de mobilité et les coûts associés sont suivis via une plateforme de gestion centralisée dédiée.

L'accord permettra de compléter et d'enrichir l'expertise de Skipr et d'ALD Move, la solution MaaS d'ALD Automotive, qui fournit déjà aux Pays-Bas un support de conseil MaaS, une application d'assistant de voyages en temps réel et un accès à la large gamme d'offres de mobilité d'ALD Automotive.

