ALD : partenariat avec Wheels et Shouqi en Chine

(CercleFinance.com) - ALD et Wheels annoncent avoir signé un partenariat avec Shouqi Car Rental & Leasing, à compter du 12 mai, pour fournir des services de location longue durée et de gestion de flotte à des entreprises internationales qui disposent d'opérations en Chine. La coopération comprend notamment un référencement mutuel de clients, une participation commune aux appels d'offres internationaux et une offre de services intégrés comprenant entre autres la carte de carburant, l'assurance et la gestion des accidents. En intégrant de nouveaux marchés par le biais de partenariats là où Wheels et ALD ne disposent pas de filiales, l'alliance mondiale permet aux clients d'accéder à 13 pays supplémentaires, représentant 56 pays au total.

Valeurs associées ALD Euronext Paris +1.46%