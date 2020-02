Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ALD : nouveau directeur général en mars Cercle Finance • 06/02/2020 à 09:00









(CercleFinance.com) - ALD annonce la décision de Mike Masterson de démissionner de son poste de directeur général pour des raisons de santé, avec effet au 27 mars, 'après neuf dernières années au cours desquelles la société a connu une croissance soutenue et durable'. Le conseil a l'intention de nommer Tim Albertsen, actuellement directeur général délégué du groupe de location de véhicules, pour remplacer Mike Masterson en tant que directeur général avec prise d'effet le 27 mars.

Valeurs associées ALD Euronext Paris -1.66%