ALD : nominations en Belgique et en Hongrie

(CercleFinance.com) - ALD annonce la nomination de Klaudija Casar Torkar au poste de Directeur général d'ALD Automotive en Belgique. Précédemment Directeur général d'ALD Automotive en Hongrie, elle remplace Miel Horsten qui a été nommé Directeur régional du Groupe d'ALD à compter du 1er juin 2020. Klaudija Casar Torkar rejoint le Comité opérationnel d'ALD, qui est composé des Directeurs exécutifs et des principaux Directeurs opérationnels du Groupe. Elle est remplacée par Olena Tymofiyiva, précédemment Directeur général d'ALD Automotive en Bulgarie. Les deux nominations prennent effet le 1er septembre 2020.

Valeurs associées ALD Euronext Paris +1.93%