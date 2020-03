Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ALD : nomination d'un nouveau directeur général Cercle Finance • 30/03/2020 à 07:03









(CercleFinance.com) - ALD fait part de la nomination de Tim Albertsen comme nouveau directeur général (CEO) en remplacement de Mike Masterson qui a démissionné pour des raisons de santé, comme annoncé le 6 février dernier, mais restera membre du conseil d'administration. Directeur général délégué d'ALD depuis 2011, Tim Albertsen en était précédemment le directeur opérationnel de 2008 à 2011. Il a rejoint le groupe de solutions de mobilités en 2003, lorsque ce dernier a acquis Hertz Lease.

Valeurs associées ALD Euronext Paris +3.50%